ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪದಗ್ರಹಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು * ಶಾಸಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪರೇಡ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 17:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 17:59 IST
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ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬಂದ ಜನರು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬಂದ ಜನರು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು

Prashanth HG
KPCCBK Hariprasadcongres

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