ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪದಗ್ರಹಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ನಾನು 2020ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ಧೇವೆ’ ಎಂದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರ ವಾಹನಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದವು. ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ, ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಕಟೌಟ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಕೆಲವೆಡೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಕಾಣದಂತೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ತ್ರಿಪುರ ವಾಸಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಟೆಂಪೊ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಇಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳುವಾಗ, ‘ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ’ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೈದಾನದ ಬೇರೆ–ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗುಂಪುಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘೋಷಣೆಗಳ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ–ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವರು ಗಾಂಧಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ತೊಟ್ಟು ಬೀಗಿದರು. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಶೋಧಕ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಬೀಡಿ–ಸಿಗರೇಟು, ಗುಟ್ಕಾ, ಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಶಪಿಸಿಕೊಂಡೇ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಹೋದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ 5ರ ವೇಳೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.</p>.<p> <strong>ಜನರ ಕೈಗಳಿಂದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಬಾವುಟ:</strong> ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಕೈಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಜಾತಿ–ಸಮುದಾಯಗಳ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಣ್ಣ–ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟವನ್ನು ಈ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಲೀಂ ಅವರು ಬಾವುಟನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊತ್ತುತಂದು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ ಬಾವುಟನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p> <strong>ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್:</strong> ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಕೂತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ 30 ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರರಿಂದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ಚಿತ್ರದೆದುರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಎದುರೂ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>