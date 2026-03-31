ಏ.1ರಿಂದ ಜನರ ಲೂಟಿಗಿಳಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ದಿನ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, 'ಏ.1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿವೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ದೋಚುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ: 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಟೋಲ್ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. 2019-20ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ₹23 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ₹1,882 ಕೋಟಿ, 2020-21ರಲ್ಲಿ ₹1,866 ಕೋಟಿ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ₹2,351 ಕೋಟಿ, 2022-23ರಲ್ಲಿ ₹3,517 ಕೋಟಿ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ₹4,086 ಕೋಟಿ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ₹4,320 ಕೋಟಿ, 2025-26ರಲ್ಲಿ ₹4,600 (ಅಂದಾಜು) ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಏ. 1ರಿಂದ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ₹250 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಒಂದರಿಂದಲೇ 2023ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ₹900 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಹಿತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಡಾಂಬರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಿಟುಮಿನ್ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹45,000ದಿಂದ ₹65,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹50ರಿಂದ ₹100 ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ ಎಳೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಉಜ್ವಲ'ವಲ್ಲ 'ಸೌದೆ ಒಲೆ' ಯೋಜನೆ: ಡಿಕೆಶಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ 'ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಯೋಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಇರುವುದನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆ' ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 'ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ ಬಳಸುವ ಅನಿ