ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಮಗೆ (ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದರು.

 ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೊ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.

 'ನನ್ನ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೆವು' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.