ಗೆದ್ದ ಕೈ, ಗೆಲ್ಲದ ಕಮಲ: ಪಾಠ ಯಾರಿಗೆ?

<p>ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಕಿರುವ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಣಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಲಿಯದ ವಿಜಯವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿಹಿಡಿಯುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕ ರು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಚುನಾವಣೆ ತಾಲೀಮು ಶುರುವಾದಾಗಲೇ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ ಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವು.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನುಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇನೂ ತಂದೊಡ್ಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂತು. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೇ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<h2>ನಾಯಕತ್ವ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ</h2><p>ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ತಡೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಹಾಗಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗದು.</p><p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಸಂಗತಿ.</p><p>ಮೇ 4ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ದಾಳ ಉರುಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಸಂಭವ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>