ತ್ಯಾವಣಿಗೆ | ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ: ಸಾಕು ನಾಯಿ ಸಾವು

<p><strong>ತ್ಯಾವಣಿಗೆ:</strong> ಸಮೀಪದ ನಲ್ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಅರಕೇರೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಹಸು ಮೇಯಿಸಲು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ನಾಯಿ ಮುಖ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಪಿಎಸ್ಐ ಜಗದೀಶ್, ಪಿಐ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಚೌಬೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಂದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು’ ಎಂದು ಡಂಗೂರ ಸಾರಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>