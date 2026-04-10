‘ದಲಿತರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಬೆಂಬಲ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ದಲಿತರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಸಿ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದವರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನುಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ದತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ದಲಿತ ವರ್ಗದವರೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎರಡು ದಶಕದಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಶ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತರಹದವರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, 'ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರಮುಖರ ಬೆಂಬಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದಲಿತರು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡ 75ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ₹800 ಕೋಟಿ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು, ಶಾಸಕರಾದ ಎ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸುಧಾಮ ದಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಇ.ವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಇ.ವಿ.ರಮಣರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್ಪಿಐನ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ದಸಂಸ ನಾಗರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>