ಕಾವೇರಿ ನದಿಪಾತ್ರದ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲೋಹಗಳು ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಾವೇರಿ ನದಿಪಾತ್ರದ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆಸರು) ಸೀಸ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಪಾದರಸದಂತಹ ಭಾರಲೋಹಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ 19 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 805 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ನದಿಯಲ್ಲಿ 85 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ನದಿಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 85 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ನದಿಪಾತ್ರವನ್ನು ತಲಾ 5 ಕಿ.ಮೀ.ನ 17 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಡ್ಡಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಭಾರಲೋಹಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 59.75 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಸೀಸ (ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ 35 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ), 97 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ತಾಮ್ರ (ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ 36 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು 0.37 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಪಾದರಸ (ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ 0.17 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನವನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಜಠರ, ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>