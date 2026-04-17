‘2ಎ’ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ | ದೇಣಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ್

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠ ನಡೆಸಿದ '2ಎ' ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಎದುರು ಮಂಡಿಸಿ ಎಂದು ಹರಿಹರ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಹೋದರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಕಿಸದೇ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, 'ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ (ಶಿವಶಂಕರ್) ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಗುರುಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

'ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು (ಶಿವಶಂಕರ್) ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಕ್ಕಿ, ನಗದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು. 'ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಠಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿವೆ. ಪೀಠದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಅಶೋಕ್ ಗೋಪನಾಳ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.