ಮಠಕ್ಕೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ | ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಠಕ್ಕೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು' ಎಂದು ಹರಿಹರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

'7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾರಿನ ₹ 20 ಸಾವಿರ ಇನ್ಶ್ಯುರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಠಕ್ಕೆ ₹ 1.5 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ₹ 20,600 ಪಾವತಿಸಿ ಕಾರಿನ ಇನ್ಶ್ಯುರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

'ಕಾರಿನ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮರ್ಯಾದೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ, 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆ ಕಾರನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-43-2028817663