ಗಣ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌: ತನಿಖೆಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಆಗ್ರಹ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪವೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಏಳಿಗಗೆ ಸಹಿಸದವರ ಪಿತೂರಿಯೂ ಇದರ ಹಿಂದಿರಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪೀಠದ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆಲವರ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೇ ಪೀಠದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>