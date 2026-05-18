ಜನರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಎಂ.ಬಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ 'ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವು' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸೈನಿಕರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಅವರ ತಾಯಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಆಸೆಯಂತೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸೇನೆ ಸೇರಿದರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ದೇಶ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ವೀರ ಸೇನಾನಿಯಾದರು' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಯುದ್ಧದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ದುಃಖವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೇಶ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ದಿಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಅನಿತಾ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಬಸವನಗೌಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-43-462921040</p>