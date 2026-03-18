ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ;ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ‘ಕೈ’ ಸಭೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯು ಗದ್ದಲದ ಗೂಡಾಯಿತು.

ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಟಕದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಬಣಗಳ 'ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ'ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಜೋರು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ, ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ, ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಭೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. 'ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೂ, 'ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥ್ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಣದವರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. 'ಈ ಬಾರಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.

'ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಗಾಟ– ವಾಗ್ವಾದ ಬೇಡ' ಎಂಬ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರ ಮನವಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡರು.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡೆಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಮುಖಂಡರು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೇ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಘೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.

'ಈ ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮದು, ಯಾರಪ್ಪನ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಮತ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ.ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
-ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ