2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ BJP ಜತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ: ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದರೂ ಕುಳಿತು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎನ್ಡಿಎದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಪಾಲುದಾರ. ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘93 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಂದಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>