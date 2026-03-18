ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು...' ಹೀಗೆಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ. ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರು, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ. ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು 2018ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇಂದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತೊರೆದವರಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಅಂತಹ ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.