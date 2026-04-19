‘ಬಾನುಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ’

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಲಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ' ಸೇರಿ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 'ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಮೇ 15ರಿಂದವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾ ಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದವರ ಆಗ್ರಹ ವಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ ಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.05ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಧಾರವಾಡ ಅಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಿಂಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ ಅಂಗಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುದ್ದಿ ಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು' ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರಣಬಸವ ಚೋಳಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>