‘ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಐ.ಎಂ. ತೋರಗಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'40–50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಶಾಮನೂರ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾಕೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>