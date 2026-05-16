ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ: ನಿಸರ್ಗದ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಧಾರವಾಡ: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವು ನಿಸರ್ಗದ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ. ಉಳಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಕೋ ವಾಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರಭಾವ' ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಂಶವಾಹಿಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು ಸಹಿತ ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ. ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ'ಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಧಿಕವಾಯಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಾದೂ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕಾಡು ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಡು ಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಡು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಧ್ವನಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗಿಳ್ ವರದಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ, ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ, ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಭಾವಿತ (ಡೀಮ್ಡ್) ಅರಣ್ಯ ಇದಾವುದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ವಾಸ್ತವ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಶೇ 20 ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇದೆ. ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ, ಇಕೋ ವಾಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಹೆಬ್ಳೀಕರ್, ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀಪಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>