ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ: ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆತಂಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:30 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:30 IST
ಎಫ್‌ಐಆರ್, ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವಿಶ್ವಕೋಶವಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು.
–ನ್ಯಾ. ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
Karnataka High CourtHigh Court of KarnatakaGodinvestments

