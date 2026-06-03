<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಂದು (ಜೂನ್ 3ರಂದು) ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗೌರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮೊದಲ ಮಗನಾಗಿ 1962ರ ಮೇ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೆಂಪರಾಜು.</p><p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ‘ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಲದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟವಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಶಿವ ಮೂರ್ತಿಗೆ, ‘ವಂಶ ಬೆಳೆಯಲಿ; ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಪರ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆದೇವರು ಕೆಂಪೀರಮ್ಮ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಎಂದೂ, ಗಂಡು ಜನಸಿದರೆ ಕೆಂಪರಾಜು ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಶಿವ ಮೂರ್ತಿಯ ಹರಕೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆ