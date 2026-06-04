<p>‘ಬೋರಯ್ಯ, ಇದೇ ಮೆಟ್ರೊ (ರೈಲು) ನೋಡ್ಕೊ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನಿಂಗೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀಯ. ಬಾ ವಿಧಾನಸೌಧಾನೂ ತೋರುಸ್ತೀನಿ’...</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾತುಗಳಿವು.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬನಶಂಕರಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಾದಾವರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಏರಿದ್ದರು. ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದವರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಬದಲಿಸಲು ಇಳಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚೌಕದ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಲುಂಗಿ, ಬಣ್ಣದ ಟವೆಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟ ಹೆಂಗಳೆಯರು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರೂ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಘಮಲು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಹರಡಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೊ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು. ಮೆಟ್ರೊ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾರು ಮಾಡವ್ರೆ. ಬಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ವಂತಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರಿಂದಾನು ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಕಾರುಗಳ್ನ ಕಳಿಸವ್ರೆ. ನೀವ್ ಎಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ’ ಎಂದು ಮಾಗಡಿಯ ಚನ್ನೇಗೌಡ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮಗೂ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಹೊರಬಂದಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಚುರುಮುರಿ, ಖಾರಾಪುರಿ, ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರಾ ಸವರಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ... ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜನರ ಊರಹಬ್ಬದಂತೆ ಕಾಣಲು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವಳಿ ಗೋಪುರದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡೊಳ್ಳಿನ ಏಟು, ಕಿವಿ ಹೊಕ್ಕು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಟೆ ಸದ್ದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳೂ ವಾತಾವರಣದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಮನಗರದ ಹೊಂಬೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ‘ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು’ ಎಂದು ತನ್ನ ಜತೆಗಾರರನ್ನು ಮಾತಿಗೆಳೆದರು. ಹುಲ್ಲೂರಯ್ಯ, ‘ಹೌದು, ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡಲ್ಲಾ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಆ ಮನ್ಷಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಮನ್ಷಾ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಂಗಂತೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿರೋ 224 ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡೋರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಎದುರು ನಿಂತು ಜನರು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವರು ರೀಲ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿಯಿಂದ ಜಿಪಿಒ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೊ ಕಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ‘ಹೋ’ ಎಂದು ಉದ್ಘಾರ ತೆಗೆದರು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ, ‘ಲೋಕಭವನಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟರಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ನಾವೇನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ವಾ’ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ, ‘ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟಿ.ವಿ ಹಾಕವ್ರೆ’ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಕಾಗದದ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುರಿ (ಮಂಡಕ್ಕಿ) ಹಿಡಿದು, ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿಯ ಡಾಂಬರಿಗೆ ಬಡಿದು ಬಿಡಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಏಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಎದ್ದು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-910618560</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>