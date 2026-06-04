ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ‘ಡಿಕೆ’, ನೋಟಿನ ಹಾರದ ಕಾಣಿಕೆ!

<p>ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ‘ಡಿಕೆ’ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಪಿಸಲು ತಂದ ಅಭಿಮಾನಿ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ‘ಡಿಕೆ’ ಎಂದು ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ.</p>.<p>ವಿಧಾನಸೌಧ–ಲೋಕಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ಅಭಿಮಾನದ ವೈವಿಧ್ಯವಿದು. ತಾವು ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ’ರೆನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ‘ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ’ಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಡಿಕೆ’ ಎಂದು ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಡಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಆಗಲೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಕಂಡಿದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾರ. ‘ಯಾಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೂ ಹೇಳಲು ಸಂಕೋಚ. ಆದರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮೈದುಂಬಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-1183049854</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>