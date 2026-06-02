ಗಡ್ಡದ ‍ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ: ಈಡೇರಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಕನಸು

ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ, ಊಹಾಪೋಹದ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ (ಜೂನ್ 3) ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.ರಾಜಕೀಯ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ Vs ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬ.ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ (ಇಡಿ) ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅವರ ನರೆತ ಗಡ್ಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಶಪಥ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.ತಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, 2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಗೂಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಈ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. Video | ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.ನಾಳೆ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.ಕನಕಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ₹ 1,413 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವರ ಅವರು, ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿರುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.64 ವರ್ಷದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೂಚಿ, ಲೂಯಿ ವಿಥಾನ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ಗಳು, ಫೆರಗಾಮೊದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾರ್ಟಿಯರ್, ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ.ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡನ