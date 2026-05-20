ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ | ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತಂತೆ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಖಂಡ ಗಾಣಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಹೊಸೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವರಾಮು ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು
‘ದೇವೇಗೌಡರೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ’
‘ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಡಿಎಲ್ಎಫ್ಗೆ ಮಾರಿದವರು ಯಾರು? ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುವ ಮಗನ (ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ) ಜೊತೆ ಅವರೂ (ದೇವೇಗೌಡ) ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ’ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಣಿಯಬಾರದು. ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ’ ಎನ್ನುವ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.