ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು: ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 16:46 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 16:46 IST
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HD KumaraswamyD K Shivakumar
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