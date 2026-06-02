ದುಬಾರಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್: ಡಿಕೆಶಿ ಧರಿಸುವ ಕನ್ನಡಕದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧರಿಸುವ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ವಾಚ್, ಕನ್ನಡಕ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಜನಸಮಾವೇಶಗಳ ವೇದಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣ್ಯರ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕುರ್ತಾ -ಪೈಜಾಮಾ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ 'ಸ್ಕಾರ್ಫ್'

ಈ ಮೊದಲು ಅಂಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈಚೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ–ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಭಿನ್ನ ಶಾಲನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಾವೋಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಗಲೂ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಧರಿಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಶಾಲ್, ವಾಚ್, ಕನ್ನಡಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಯಿ ವಿಥಾನ್, (Louis Vuitton), ಗೂಚಿ, (Gucci), ಬರ್ಬೆರಿ (Burberry) ಮತ್ತು ಎರ್ಮೆಸ್ (Hermès) ಮುಂತಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹಿಂದೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಯಿ ವಿಥಾನ್, ಗೂಚಿ, ಬರ್ಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಎರ್ಮೆಸ್ ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹30,000ರಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹20,000 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಳಸುವ ದುಬಾರಿ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೇ ₹ 6 ಲಕ್ಷ.