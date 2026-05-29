‘ಛತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು; ಅದೇ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ’

ತಿಪಟೂರು (ತುಮಕೂರು): 'ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಠದಿಂದ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ನೀಡಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕರಿವೃಷಭ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಬಡವರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಛತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-51-385702470</p>