ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಂದು ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ CM ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 2:08 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 2:08 IST
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