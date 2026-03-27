ಡಿಕೆಶಿ– ಮುನಿರತ್ನ ಕದನ: ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಸದನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು, ಅಸಹನೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು.

ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸವಾಲು– ಪ್ರತಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆಸಿದರು. 'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮಾರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ' ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಖಾದರ್ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಾಗ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಮುನಿರತ್ನ ಅವರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಧರಣಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು.

ಉತ್ತರ ನೀಡಲೆಂದು ಸದನದೊಳಗೆ ಬಹುಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಮಧ್ಯೆ ಡಿವಿಜಿಯವರ ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. 'ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ–ಸೂಚನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವಿನೀತರಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, 'ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಗೆ (ಮುನಿರತ್ನ) ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು. ಮುನಿರತ್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಕಡತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವುದರ ಜತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಯುವುದರ ಬದಲು ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಜಟಾಪಟಿ, ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುನಿರತ್ನ ಕೂಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿರತ್ನ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗದ್ದಲ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಆಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಮುನಿರತ್ನ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಧಾವಿಸಿ, ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ಅಮಾನತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ವಿ.ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿ