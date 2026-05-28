ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p><p>ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದರು. </p><p>'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. '40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>