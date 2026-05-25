‘ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಅರಿತು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತನಾಡಲಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ' ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು (ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ) ನಿಖಿಲ್ ಒಪ್ಪಿಸಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದು. ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೀರೊ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿಡದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರು ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರನ್ನು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ದಡ್ಡರಲ್ಲ. ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಿಗ್ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶ: 'ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>