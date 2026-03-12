ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಬದಲಿಗೆ AI ನಿಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಬದಲಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಈಗಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಲಾಪದ ಶೂನ್ಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತಹ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಐ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ‘ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಚನಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಎ.ಐ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾಷಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವವರು ಯಾರು? ಎಐನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>