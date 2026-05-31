ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತಡೆ, ಸಂಯಮದ ನಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅಬ್ಬರ, ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲದೇ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದ್ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಲೋಕಭವನದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ವೇಳೆಯೂ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಬೇಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯ ಜತೆಗೆ, ಅಬ್ಬರ, ಆರ್ಭಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮೀಪವರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಜ ಶೈಲಿ. ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಭಾರಿ ಅಬ್ಬರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮುಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.