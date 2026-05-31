ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ದೇಶದ ಅತಂತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ!

.ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತಡೆ, ಸಂಯಮದ ನಡೆ: ಸರಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆದ್ಯತೆ.

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1989ರಲ್ಲೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜೀವ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ರಾಜೀವ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.

ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ ₹3 ಸಾವಿರ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಅಡವಿಟ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.

.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಆಯ್ಕೆ: ಇನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಐದು ಸಂಸದರು, 'ಚಾಕು–ಚೂರಿ ರೌಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗದು' ಎಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಸಂಸದರ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದ ರಾಜೀವ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂದೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿನ 'ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್' ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ...