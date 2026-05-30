ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‘ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್’ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ

<p><strong>ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಿಚಯ</strong></p><p>ತಳಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯವರೆಗೆ; ಪಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಗಿದ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಜನಸೇವೆಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಯಣ.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p></li><li><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಕೆಪಿಸಿಸಿ)</p></li><li><p>8 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು</p></li></ul><p><strong>ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳು</strong></p><p><strong>1980: ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ</strong></p><ul><li><p>ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ) ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ</p></li><li><p>ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಗಲ</p></li></ul><p><strong>1985: ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ</strong></p><ul><li><p>ಸಾತನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ</p></li></ul><p><strong>1989: ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವು</strong></p><ul><li><p>ಸಾತನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ</p></li></ul><p><strong>1990-1992: ಸಚಿವರು, ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ</strong></p><ul><li><p>ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಧಾರಣೆ</p></li></ul><p><strong>1999-2004: ಸಚಿವರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ</strong></p><ul><li><p>ನಗರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ</p></li></ul>.<p><strong>2014-2018: ಸಚಿವರು, ಇಂಧನ</strong></p><ul><li><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 6,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒತ್ತು</p></li><li><p>ಪಾವಗಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</p></li><li><p>ಸೂರ್ಯ ರೈತ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ</p></li></ul><p><strong>2018-2019: ಸಚಿವರು, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ</strong></p><ul><li><p>ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು</p></li></ul><p><strong>2019: ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ</strong></p><ul><li><p>ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p></li></ul><p><strong>2020-ಪ್ರಸ್ತುತ: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು</strong></p><ul><li><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ</p></li><li><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿವಾರಣೆ</p></li></ul><p><strong>2023: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು</strong></p><p><strong>2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ</strong></p><p><strong>2023-2026: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</strong></p><p>ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ನಗರ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಜನಪರ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು</strong></p><p>ಆಡಳಿತ: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ</p><ul><li><p>5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ</p></li><li><p>ಮೆಟ್ರೋ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ</p></li><li><p>ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EVs), ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ</p></li><li><p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು</p></li></ul><p><strong>ಸಚಿವರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ</strong></p><ul><li><p>ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 775 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಕಾವೇರಿ 6ನೇ ಹಂತ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ, ಮೇಕೆದಾಟು, ಮಹದಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ</p></li><li><p>ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 76 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ</p></li><li><p>ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ 33 ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ</p></li></ul><p><strong>ಸಚಿವ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ</strong></p><ul><li><p>ಇ-ಖಾತಾ ಮೂಲಕ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ "ನಂಬಿಕೆ ನಕ್ಷೆ” ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</p></li><li><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</p></li><li><p>BWSSB ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</p></li><li><p>ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ</p></li><li><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 4,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಭಾರತದ ಇವಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿಸುವ ಗುರಿ</p></li></ul><p><strong>ಪಕ್ಷ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ</strong></p><ul><li><p>ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿದರು</p></li><li><p>2023ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ</p></li><li><p>ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನುಡಿದಂತೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ</p></li><li><p>ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ, ಸಂಡೂರು, ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು</p></li><li><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ</p></li><li><p>ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ</p></li><li><p>ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು</p></li><li><p>ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ</p></li></ul><p><strong>ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ: ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ - ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ</p></li><li><p>ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ - ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ</p></li><li><p>ಸೈಡೆಕ್ - ಜಾಗತಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ</p></li><li><p>ಜಲಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ – ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ, ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು</p></li></ul><p><strong>ಗುರಿ</strong></p><ul><li><p>ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ</p></li><li><p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು</p></li><li><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</p></li><li><p>ನಗರ, ಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವಾಸ ಯೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ</p></li></ul><p><strong>ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮೊದಲು – ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪರೇಖೆ</p></li><li><p>ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು - ಡಿಜಿಟಲ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾರಿ</p></li><li><p>ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳೆರಡರ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ</p></li><li><p>ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆ</p></li><li><p>ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ</p></li></ul><p><strong>ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿ</strong></p><p>ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವವರೆಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಭವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ.</p> .ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಆಪತ್ಬಾಂಧವ', 'ಬಂಡೆ', 'ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್' ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಡಿಕೆಶಿ.ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿಎಂ ಗಾದಿವರೆಗೆ....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>