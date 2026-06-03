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Homenewskarnataka news

ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್: ಸಿ.ಎಂ ಗಾದಿಗೇರಿದ ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 10:53 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 10:53 IST
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ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

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