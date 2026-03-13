ಧೈರ್ಯ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಮತ ತರಬಲ್ಲ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಧೈರ್ಯ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಮತ ತರಬಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ' ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ– ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಹಾಲು–ಜೇನು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಳಿತರೂ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, 'ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಏನೂ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.