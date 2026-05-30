ತುಂಟ ಬಾಲಕನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂವರೆಗೆ: ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೂತನ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಎಲ್ಪಿ) ಸಭೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಟ ಬಾಲಕ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ರುಚಿ ಹಿಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೂ ಆದ ಕೆ.ಪಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಟನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಅಥವಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರನ್ನು 'ಶಿವ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಆಗಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಓದಿಗಿಂತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. 'ಅವರು ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮಗೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಟಿಸಿ) ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅವರು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತುಂಟತನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮಗೆ ಟಿಸಿ ನೀಡಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದರು. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ ದತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿರುವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿಯುಸಿ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ' ಎಂದು ದತ್ತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದತ್ತಾ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. 'ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಂಟರಾಗಿದ್ದರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ನಿ