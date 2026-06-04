ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಡಿಕೆಶಿ

<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬುಧವಾರದ ದಿನಚರಿ ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಕೂಡಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ‘ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ’ ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡ ಹರಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಓಡಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಂತರವೇ ಅವರು ಲೋಕಭವನದತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದು...</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-133095172</p>