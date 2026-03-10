ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರೇ ಗೈರಾದರೆ ಹೇಗೆ: ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಗೈರಾದರೆ, ಅಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರೇವಣ್ಣ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಳಹಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿವರಾದ ನಾವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ‘ಈ ನಿಯಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಸದಸ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಚಿವರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೈರಾದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಸಚಿವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಗೈರಾದರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ಸಚಿವರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜಂಟಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ , ‘ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>