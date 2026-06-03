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Homenewskarnataka news

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 14:24 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 14:24 IST
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