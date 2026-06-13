<p><em>ತುರುವೇಕೆರೆ ಪ್ರಸಾದ್</em></p>.<p>‘ಏನ್ರಲಾ, ನಮ್ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರುಗೆ ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಂದಿರೊ ಅಂಗೈತೆ’ ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ವೂ ಕಣ್ಲಾ! ಕಮಲ್ದೋರು ವಾಸ್ತು ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಚ್ಸಿದ್ದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತೆಗೆಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಜುಂ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ಕಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಂತೆ’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಗೃಹಕಚೇರೀನೂ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಅಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸವ್ರಂತೆ’.</p>.<p>‘ಸರ್ವಂ ಉತ್ತರಂ! ನಂಗೂ ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಉತ್ತರಂನ ‘ರಂ’ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಾ’ ಗದರಿದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>‘ವಿಂಧ್ಯ, ಹಿಮಾಲಯ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಡಿಕೆಶಿನೂ ಒಂಥರಾ ಬಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಮಯ’.</p>.<p>‘ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾನೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ’ ಸಂಶಯದ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಭದ್ರ.</p>.<p>‘ವಿಧಾನಸೌಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೆ ಮುಖ್ಯ’.</p>.<p>‘ಹೌದೌದು, ಮುಂದೆ ಕನಕಪುರದ ಹೆಸರನ್ನ ಉತ್ತರಪುರ ಅಂತ ಬದ್ಲಾಯ್ಸುದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ‘ಉತ್ತರ ಕಾಣದೂರು’ ಅಂತಾನೂ ಬದ್ಲಾಯಿಸಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರೆಲ್ಲಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕಾಣದೂರೇ! ಏನೆಲ್ಲಾ ಆದ್ರೂ ಮೂರು ರಾಶಿಯೋರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿ ಬತ್ತದಂತೆ. ಡೆಲ್ಲಿನೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೇ ಐತೆ. ಮೂರೂ ರಾಶಿಯ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಚೌಕಾಶಿಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೇ ಹಾರಿ ‘ಆ–ಫಲ’ ಗಿಟ್ಟದೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ಕಂಡು ಉತ್ತರಕುಮಾರರಂತೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಾವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಹಿಂಗೇ ಎಲ್ರೂ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ‘ಉತ್ತರಕುಮಾರರ ನಾಡು’ ಅಂತ ಕರೀಬೋದೇನೋ?’</p>.<p>‘ಹಾಗೇ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತೆನೂ ‘ಉತ್ತರಕುಮಾರ ಚರಿತೆ’ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಬಹುದು’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹೌದೌದು ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-543606822</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>