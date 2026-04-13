ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಮೀರಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೆನೆ; ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ವಾರ್ನ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೂ ಮೊದಲು ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಕೆಶಿ ಗರಂ: ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಶಿವಕುಮಾರ್, 'ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಯಾರೂ ಮೀರಬೇಡಿ. ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಏನೇಮೊ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ' ಎಂದರು.

'ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಕೇಳುವ ಸಮಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, 'ನಾನು, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವರದಿ ನೀಡಲು ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.

'ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಶಾಸಕರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

'ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುವವರು ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಖರ್ಗೆಗೆ ವರದಿ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖರ್ಗೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.