ವಿಕೇಂಡ್‌ ವಿತ್‌ ರಮೇಶ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ಕನಕಪುರದ ಬಂಡೆ ಡಿಕೆಶಿ

'ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ, ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ.. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.

'ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಡಿಕೆಶಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ, ಅವರು (ಡಿಕೆಶಿ) ನೋಡಲು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಟಫ್. ಆದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮೃದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಡಿಕೆಶಿ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ 'ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹಿರೋ' ಎಂದಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿಕೆಶಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಕೇಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಡಿಕೆಶಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು.