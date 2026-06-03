ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ: ಸಮಚಿತ್ತದ ಮೃಧು ಭಾಷಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

<p><strong>ಹೆಸರು:</strong> ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ</p><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:</strong> ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ</p><p><strong>ವಯಸ್ಸು:</strong> 72 ವರ್ಷ</p><p><strong>ಜಾತಿ:</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಬಲಗೈ)</p><p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಕೊರಟಗೆರೆ (ಎಸ್.ಸಿ– ಮೀಸಲು)</p><p><strong>ಎಷ್ಟನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ:</strong> ಆರು ಬಾರಿ</p><p><strong>ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ:</strong> ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗೃಹ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ರೇಷ್ಮೆ, ವಿಜ್ಞಾನ– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಐ.ಟಿ, ಬಿ.ಟಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ.</p> <h2>ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಿಚಯ</h2><p><strong>ಸಮಚಿತ್ತದ ಮೃಧು ಭಾಷಿ:</strong></p><p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ತಮ್ಮತ್ತ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮೂಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡವರು. ಅಪವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು.</p>.<p>ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಾವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತಂದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು, ಕೆಲವೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿ.ವಿಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ, ಬಿ.ಟಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಸತತ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>