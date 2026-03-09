ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶೀಯರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:04 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:04 IST
ಎಸ್‌ಒಪಿ ಅನುಸಾರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತ ಅನುಪಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ 
High CourtDrugsJustice M Nagaprasanna

