ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬೈದರೆ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?: ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಿ.ಎಸ್‌.ಅರುಣ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಪ್ರಧಾನಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ.ಆರ್.ಸೀತಾರಾಂ, 'ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವೂ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಅರುಣ್ ಅವರು, 'ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೀತಾರಾಂ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯವೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಬರಿಯ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'2014ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಸಾಲ ₹55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾಲ ₹197 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಸುಳಿ ಯಾವುದು' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>