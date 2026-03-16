'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ (ಸಿವಿಲ್)ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏ.21ರೊಳಗೆ ' ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಎಟಿ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಯ್ಯ ಅವರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಲೋಪಗಳಿವೆ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದವರು 35 ಮಂದಿ. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 396 ಮಂದಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹೆಸರು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರವಲು ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಇರುವವರ ಹೆಸರೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.