ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾ. 21ರಂದು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ (ರಂಜಾನ್) ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಆಚರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಔಕಾಫ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್19 ರಂದು) ಮರ್ಗಿಬ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮರ್ಕಝ್ ಎ ರುಯೆಟ್ ಇ ಹಿಲಾಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಪಟ್ನಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗದ ಕಾರಣ, ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ರಂಜಾನ್ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಘೋಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>