<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹತ್ತಾರು ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4.50 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿದ್ದು, 2.75 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿವೆ. ಆದರೂ ಕೇರಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ (ಕೆಇಎಲ್) ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಾರ್ಜ್, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಇಎಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು 30 ಸಾವಿರ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು 50 ಸಾವಿರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಆಧಾರರಹಿತ' ಎಂದರು.</p>