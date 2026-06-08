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Homenewskarnataka news

ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು: ಅಸಮಾಧಾನ

ಮೇ 31ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಸಡಿಲಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಗ್ರಹ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:10 IST
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